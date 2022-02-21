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Общество21 февраля 2022 13:30

Члены Ассоциации перевозчиков Ростовской области намерены сделать работу транспортных компаний прозрачной

По этому поводу составлено коллективное обращение на имя областного министра транспорта
КРУГЛОВА Оксана
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Фото: Оксана Круглова

Фото: Оксана Круглова

Руководители транспортных компаний, входящих в Ассоциацию перевозчиков Ростовской области, на очередном заседании подняли вопрос о том, чтобы сделать работу компаний прозрачной.

По этому поводу было составлено коллективное обращение на имя заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева.

Представители компаний – перевозчиков пояснили, что с ноября 2018 года в городе реализуется пилотный проект по внедрению электронной системы учета проезда региональных льготников (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица). Также организован персонифицированный электронный учет поездок пассажиров с использованием социальных проездных карт.

Однако в соответствии с ежегодными результатами исследования пассажиропотока, доля региональных льготников с учетом социальной проездной карты находится в пределах 50-60%, что приводит к ежемесячному недофинансированию транспортных компаний.

Кроме категорий граждан, задействованных в пилотном проекте, право льготного проезда обеспечивается горожанам, включенным в федеральный регистр по предоставлению талона на бумажном носителе. Но их систематически подделывают.

Для повышения качества пассажирских перевозок члены Ассоциации просят уделить должное внимание данному вопросу и привести в соответствие все региональные нормативно-правовые акты по переводу всех льготных категорий граждан на электронную систему учета проезда и замены социальных бумажных проездных билетов на персонифицированные электронные карты.