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Общество21 февраля 2022 14:45

Беженцы из Донбасса подали более 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области

Им предоставят учебники и сформируют учебный график
Михаил СТРИЖЕВ
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Дети смогут посещать занятия после медобследования.

Дети смогут посещать занятия после медобследования.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ДНР и ЛНР подали более 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области. Об этом сообщил исполняющий обязанного главы министерства общего и профессионального образования Андрей Фатеев.

— Работа развернута в полном объеме. Мы знаем ребят, которые прибыли, работаем с их родителями. Получили более 400 заявлений на принятие в конкретную образовательную организацию, — прокомментировал Фатеев.

По его словам, перед зачислением в образовательное учреждение дети пройдут медобследование. Им сформируют учебный график и предоставят учебники. В минобре ожидают, что дети смогут приступить к занятиям на следующей неделе.