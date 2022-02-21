Беженцы из Донбасса подали более 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области

Дети смогут посещать занятия после медобследования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ДНР и ЛНР подали более 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области. Об этом сообщил исполняющий обязанного главы министерства общего и профессионального образования Андрей Фатеев.

— Работа развернута в полном объеме. Мы знаем ребят, которые прибыли, работаем с их родителями. Получили более 400 заявлений на принятие в конкретную образовательную организацию, — прокомментировал Фатеев.

По его словам, перед зачислением в образовательное учреждение дети пройдут медобследование. Им сформируют учебный график и предоставят учебники. В минобре ожидают, что дети смогут приступить к занятиям на следующей неделе.