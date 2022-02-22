ВТБ оказывает дополнительную помощь заемщикам по ипотечному кредиту

В рамках базовых программ были повышены ставки на ипотеку. Несмотря на это ВТБ в очередной раз принял решение сохранить без изменений условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 4,7%, ставка по жилищным кредитам с господдержкой сохранится на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке - 0,1%.

С 22 февраля ВТБ вслед за очередным ростом ключевой ставки, а также действием других игроков рынка повысил ставки по ипотеке в рамках базовых программ на 1 п.п. - до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Ставки в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

- Для ВТБ стратегически важной задачей является поддержка социально значимых категорий населения. Несмотря на рост ключевой ставки и планы ЦБ РФ по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, мы в очередной раз решили не пересматривать условия для участников госпрограмм. Также в прошлом году мы выступили с инициативой продлить господдержку, к примеру, для врачей и учителей. Это позволит сохранить доступную ипотеку для миллионов наших сограждан, которые особенно нуждаются в поддержке», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что в качестве дополнительной помощи заемщикам банк запустил услугу предодобренной ипотеки. Она позволяет зафиксировать для клиента ставку на три месяца и застраховать ее от возможного ухудшения конъюнктуры рынка. Такое предложение уже получили более полумиллиона клиентов.

СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. В январе 2022 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов более чем на 77 млрд рублей. Это на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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