Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 11:55

Экстрим, приключения, юмор: Wink представляет подборку фильмов для самого мужского праздника

Каждый мужчина сможет выбрать фильм по настроению
Наталья ВЕСНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Wink представляет подборку фильмов для самого мужского праздника

Wink представляет подборку фильмов для самого мужского праздника

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink приготовил подарок мужчинам на 23 февраля. В главный мужской праздник видеосервис представит большую подборку лучших фильмов, которые станут источником силы и уверенности в себе. Мужчин ждут опасные приключения, зрелищные сражения и интересные сюжеты.

Первыми можно отметить отечественные фильмы, связанные общей темой: их герои – военные летчики. Это драма «Летчик» (12+), частично основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а также фильм «Небо» (12+) с рассказом о контртеррористической операции в Сирии.

Можно посмотреть картину «Ледяной драйв» (16+) о подвиге в мирное время и спасении людей из обрушившейся шахты. Еще одно приключение ждет фанатов Доминика Торетто в «Форсаже 9» (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное — свою семью.

Всем, кто любит фантастику, подарком станет триллер «Веном 2» (16+). Это история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина «Чемпион мира» (12+) о «битве» между Анатолием Карповым и Виктором Корчным на шахматной доске.

И, конечно, не обойтись без секретного оружия – юмора. Сериал «Голяк» (18+) поможет сбросить напряжение и насладиться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика. А эксклюзивный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.

Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс. фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в персонифицированный видеосервис.