Экстрим, приключения, юмор: Wink представляет подборку фильмов для самого мужского праздника

Wink представляет подборку фильмов для самого мужского праздника Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink приготовил подарок мужчинам на 23 февраля. В главный мужской праздник видеосервис представит большую подборку лучших фильмов, которые станут источником силы и уверенности в себе. Мужчин ждут опасные приключения, зрелищные сражения и интересные сюжеты.

Первыми можно отметить отечественные фильмы, связанные общей темой: их герои – военные летчики. Это драма «Летчик» (12+), частично основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а также фильм «Небо» (12+) с рассказом о контртеррористической операции в Сирии.

Можно посмотреть картину «Ледяной драйв» (16+) о подвиге в мирное время и спасении людей из обрушившейся шахты. Еще одно приключение ждет фанатов Доминика Торетто в «Форсаже 9» (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное — свою семью.

Всем, кто любит фантастику, подарком станет триллер «Веном 2» (16+). Это история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина «Чемпион мира» (12+) о «битве» между Анатолием Карповым и Виктором Корчным на шахматной доске.

И, конечно, не обойтись без секретного оружия – юмора. Сериал «Голяк» (18+) поможет сбросить напряжение и насладиться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика. А эксклюзивный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.

Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс. фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в персонифицированный видеосервис.