Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 15:48

Власти рассказали, как повлияет реконструкция таганрогской набережной на работу школы олимпийского резерва

Ранее появилась информация, что учебное учреждение могут закрыть
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории тренировочной базы школы пройдет ремонт.

На территории тренировочной базы школы пройдет ремонт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти рассказали, как реконструкция набережной в Таганроге повлияет на работу школы олимпийского резерва № 3. Слухи о закрытии учебного заведения прокомментировали участники заседания рабочей группы по комплексному развитию территории.

Как сообщил вице спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, школа будет работать в прежнем режиме. При этом, территория, где располагается тренировочная база учреждения, включена в мастер-план развития Пушкинской набережной.

— Кардинальные изменения для самой школы и ее спортивной деятельности мастер-планом не предусмотрены, но будет выполнен ремонт причальной стенки, ремонт достопримечательного здания яхт-клуба, — рассказал Скрябин.

Как повлияет ремонт на занятия в школе, не сообщается. Не уточняются также сроки проведения ремонта. «КП-Ростов-на-Дону» обралась за комментарием в пресс-службу таганрогской администрации, однако в ведомстве на запрос не ответили.