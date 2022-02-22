Власти рассказали, как повлияет реконструкция таганрогской набережной на работу школы олимпийского резерва

На территории тренировочной базы школы пройдет ремонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти рассказали, как реконструкция набережной в Таганроге повлияет на работу школы олимпийского резерва № 3. Слухи о закрытии учебного заведения прокомментировали участники заседания рабочей группы по комплексному развитию территории.

Как сообщил вице спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, школа будет работать в прежнем режиме. При этом, территория, где располагается тренировочная база учреждения, включена в мастер-план развития Пушкинской набережной.

— Кардинальные изменения для самой школы и ее спортивной деятельности мастер-планом не предусмотрены, но будет выполнен ремонт причальной стенки, ремонт достопримечательного здания яхт-клуба, — рассказал Скрябин.

Как повлияет ремонт на занятия в школе, не сообщается. Не уточняются также сроки проведения ремонта. «КП-Ростов-на-Дону» обралась за комментарием в пресс-службу таганрогской администрации, однако в ведомстве на запрос не ответили.