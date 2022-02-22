В Ростовскую область прибыло 800 тонн гуманитарной помощи

23 февраля продукты и предметы первой необходимости развезут по пунктам временного размещения. ФОТО: ШИЛЯЕВА Анна.

800 тонн гуманитарного груза доставили в Ростов-на-Дону. И уже завтра, 23 февраля, продукты и предметы первой необходимости развезут по пунктам временного размещения. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

- От Калининграда до Владивостока, по всей стране наши региональные отделения "Единой России" на базе общественных приемных развернули волонтерские центры, - рассказал Андрей Анатольевич. - На сегодняшний день первый конвой уже пришел в Ростов. Еще 500 тонн планируем доставить до 28 февраля. Там все то, что необходимо беженцам - предметы первой необходимости, предметы гигиены. Половина тех, кто находится в ПВР - дети. Поэтому есть и памперсы, и школьные принадлежности, - все то, что необходимо на первых порах.

Отдельно была сформирована машина с холодильными и микроволновыми печами. А Чечня направила беженцам 300 тысяч столовых яиц.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ также поблагодарил волонтеров за готовность прийти на помощь.

- Хочу сказать огромное спасибо волонтерам, которые собрались со всей страны. Это пример единения, - заключил Андрей Турчак.