В Новочеркасске вынесли приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД

Бывшего начальника приговорили к реальному сроку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новочеркасский городской суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД. Ему вменяли статью 290 «Получение должностным лицом взятки» и статью 159 «Мошенничество».

По версии следствия, в 2019 экс-руководитель получил взятку от бывшего начальника за покровительство в службе. Еще трем работникам он сообщил, что премия была начислена ошибочно. Обвиняемый настоял на том, чтобы работники передали ему средства якобы для возврата в бухгалтерию. В итоге он присвоил 130 тысяч рублей.

— Приговором суда бывшему сотруднику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом и лишением специального звания, — сообщили в донском управлении СК России.

Приговор еще не вступил в законную силу.