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Общество23 февраля 2022 6:10

В Новочеркасске вынесли приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД

Экс-начальника обвиняли в мошенничестве и взяточничестве
Михаил СТРИЖЕВ
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Бывшего начальника приговорили к реальному сроку.

Бывшего начальника приговорили к реальному сроку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новочеркасский городской суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД. Ему вменяли статью 290 «Получение должностным лицом взятки» и статью 159 «Мошенничество».

По версии следствия, в 2019 экс-руководитель получил взятку от бывшего начальника за покровительство в службе. Еще трем работникам он сообщил, что премия была начислена ошибочно. Обвиняемый настоял на том, чтобы работники передали ему средства якобы для возврата в бухгалтерию. В итоге он присвоил 130 тысяч рублей.

— Приговором суда бывшему сотруднику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом и лишением специального звания, — сообщили в донском управлении СК России.

Приговор еще не вступил в законную силу.