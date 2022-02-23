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Общество23 февраля 2022 7:13

В Ростовской области матпомощь получили более 2,7 тысячи беженцев

Эвакуированным выплачивают по 10 тысяч рублей
Михаил СТРИЖЕВ
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На территории области действуют 125 ПВР. Фото: Артур Селимов.

На территории области действуют 125 ПВР. Фото: Артур Селимов.

В Ростовской области материальную помощь получили 2 770 беженцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, эвакуированные жители ДНР и ЛНР могут подать заявление и получить 10 тысяч рублей. По данным областного минтруда и соцразвития, на утро 23 февраля отработано более 40% заявлений.

В настоящее время в Ростовской области действуют 125 пунктов временного размещения. В ПВР находятся 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи — дети. Еще 11,7 тысячи человек отправлены на поездах в другие регионы России.