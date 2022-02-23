В Ростовской области выявили около 6 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В ГУ МВД по области подвели итоги работы в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник Главного управления МВД по Ростовской области Олег Агарков сообщил об итогах работы в 2021 году. Олег Агарков выступил с отчетом о работе на заседании регионального Законодательного собрания.

По словам Агаркова, выявлено 6 тысяч преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них 3,6 тысячи тяжких и особо тяжких составов, 1559 — в крупном и 73 — в особо крупном размерах. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотиков и сильнодействующих средств.

Олег Агарков выступил на заседании Заксобрания. Фото: ЗСРО.

Правоохранители продолжают раскрывать преступления в области экономической безопасности. В 2021 было выявлено 3,3 тысячи таких преступлений, из них 2040 — тяжкие и особо тяжкие.

Еще один из главных показателей — улучшение работы по раскрытию убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей и краж.

— За отчетный период снизился уровень преступности в общественных местах и на улицах, меньше совершено преступлений с участием несовершеннолетних, — добавили в ГУ МВД по Ростовской области.