В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме на Еременко

Для ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и восемь единиц техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Происшествие случилось на улице Еременко вечером 22 февраля.

Как сообщили в МЧС по Ростовской области, загорелась квартира на третьем этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров территории.

На место прибыли 23 спасателя и восемь единиц техники. Сотрудники эвакуировали 20 жильцов. Около 19 часов пожар был потушен.

В результате пожара пострадал один человек. Информация его личности и состоянии уточняется.