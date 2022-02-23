Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 февраля 2022 9:01

В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме на Еременко

Из здания эвакуировали 20 жильцов
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и восемь единиц техники.

Для ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и восемь единиц техники.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Происшествие случилось на улице Еременко вечером 22 февраля.

Как сообщили в МЧС по Ростовской области, загорелась квартира на третьем этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров территории.

На место прибыли 23 спасателя и восемь единиц техники. Сотрудники эвакуировали 20 жильцов. Около 19 часов пожар был потушен.

В результате пожара пострадал один человек. Информация его личности и состоянии уточняется.