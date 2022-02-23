В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 3895 человек

Лидерами по числу заболевших стали Ростов, Таганрог и Волгодонск. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки 3895 человек заразились короанвирусом. Обновленную статистику заболеваемости опубликовало региональное правительство.

Новые случаи зарегистрированы в 55 городах и районах области. Больше всего заболевших выявили в Ростове — 801, Таганроге — 239 и Волгодонске — 215.

Лечение в стационарах проходят 3 465 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 человека, к неинвазивным — 247.

За сутки от ковида вылечились 6893 пациента. За весь перил число выздоровевших достигло 246647.

Подтвердилась смерть 18 заболевших. За все время жертвами вируса стали 10272 жителя Ростовской области.