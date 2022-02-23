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Общество23 февраля 2022 10:45

В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 3895 человек

Новые случаи выявили в 55 городах и районах
Михаил СТРИЖЕВ
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Лидерами по числу заболевших стали Ростов, Таганрог и Волгодонск.

Лидерами по числу заболевших стали Ростов, Таганрог и Волгодонск.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки 3895 человек заразились короанвирусом. Обновленную статистику заболеваемости опубликовало региональное правительство.

Новые случаи зарегистрированы в 55 городах и районах области. Больше всего заболевших выявили в Ростове — 801, Таганроге — 239 и Волгодонске — 215.

Лечение в стационарах проходят 3 465 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 человека, к неинвазивным — 247.

За сутки от ковида вылечились 6893 пациента. За весь перил число выздоровевших достигло 246647.

Подтвердилась смерть 18 заболевших. За все время жертвами вируса стали 10272 жителя Ростовской области.