За сутки границу с Ростовской областью пересекли более 15 тысяч жителей Донбасса

ПВР развернуты в 12 субъектах страны. Фото: правительство Ростовской области.

За сутки границу России в Ростовской области пересекли 15 тысяч жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Напомним, 18 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик объявили эвакуацию жителей на территорию России. В тот же день в Ростовскую область отправились первые автобусы с беженцами.

Сейчас в донском регионе жителей ДНР и ЛНР принимают 125 пунктов временного размещения. Всего в 12 субъектах страны действуют 230 ПВР, в которых находятся более 17 тысяч человек.