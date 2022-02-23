В Ростовской области пенсионера задержали за попытку дать взятку полицейским

Мужчина попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области задержали 73-летнего жителя Липецкой области. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 21 февраля на трассе М-4 «Дон» полицейские задержали водителя «Лады». У машины отсутствовало левое зеркало заднего вида. Во время разговора инспекторы выяснили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Желая избежать ответственность за нарушения, автомобилист предложил сотрудникам взятку в размере 16 тысяч рублей.

Полицейские сообщили о преступлении в дежурную часть отдела МВД «Каменский». После этого водителя задержали.

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.