В Ростове выделят 1,5 млрд рублей на строительство школы в Платовском

В микрорайоне появится четырехэтажное здание. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подрядчика ищет МКУ «Управление капитального строительства». Информация о контракте опубликована на портале государственных закупок.

По данным документации, школу построят в микрорайоне Платовском, на улице Мусоргского. Учебное учреждение будет рассчитано на 1340 мест. Кроме учебных помещений школа будет включать пищеблок, несколько лабораторий, кабинеты по обработке тканей, кулинарии, домоводства, студия драмкружка и даже стрелковый тир. Четырехэтажное здание будет разделено на блок для начальной школы, для основной и средней школ.

Начальная стоимость контракта — 1,476 млрд рублей. Учреждение должно быть сдано до 20 декабря 2023 года.