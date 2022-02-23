Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 12:21

В Ростове выделят 1,5 млрд рублей на строительство школы в Платовском

Учреждение планируют сдать до 20 декабря 2023 года
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В микрорайоне появится четырехэтажное здание.

В микрорайоне появится четырехэтажное здание.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подрядчика ищет МКУ «Управление капитального строительства». Информация о контракте опубликована на портале государственных закупок.

По данным документации, школу построят в микрорайоне Платовском, на улице Мусоргского. Учебное учреждение будет рассчитано на 1340 мест. Кроме учебных помещений школа будет включать пищеблок, несколько лабораторий, кабинеты по обработке тканей, кулинарии, домоводства, студия драмкружка и даже стрелковый тир. Четырехэтажное здание будет разделено на блок для начальной школы, для основной и средней школ.

Начальная стоимость контракта — 1,476 млрд рублей. Учреждение должно быть сдано до 20 декабря 2023 года.