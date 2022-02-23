В Ростовской области еще 18 человек скончались от коронавируса

Пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 18 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Подтвердилась смерть девяти женщин в возрасте от 50 до 84 лет. Жертвами ковида стали девять мужчин от 45 до 87 лет. У этих пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии скончались 10272 зараженных.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 3895 жителей Ростовской области. Общее число заболевших достигло 304892. Вылечились от ковида 246647 пациентов.