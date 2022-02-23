Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 февраля 2022 13:47

В Ростовской области водитель насмерть велосипедиста

Автомобилист скрылся с места ДТП, но позже его нашли в Краснодаре
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавший скончался на месте.

Пострадавший скончался на месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Гуково Ростовской области водитель сбил велосипедиста. Происшествие произошло вечером 20 февраля на улице Магистральной.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по области, 48-летний мужчина двигался на велосипеде по краю проезжей части. Он ехал в попутном направлению неустановленному автомобилю. Машина наехала на велосипедиста.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

— В ходе розыскных мероприятий был задержан водитель автомобиля «Митцубиси L 200» в городе Краснодаре, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.