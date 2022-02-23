В Ростовской области водитель насмерть велосипедиста

Пострадавший скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Гуково Ростовской области водитель сбил велосипедиста. Происшествие произошло вечером 20 февраля на улице Магистральной.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по области, 48-летний мужчина двигался на велосипеде по краю проезжей части. Он ехал в попутном направлению неустановленному автомобилю. Машина наехала на велосипедиста.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

— В ходе розыскных мероприятий был задержан водитель автомобиля «Митцубиси L 200» в городе Краснодаре, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.