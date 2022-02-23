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Спорт23 февраля 2022 15:20

Полузащитник ФК «Ростов» перешел в «Торпедо»

Никита Колотиевский будет играть за клуб из Миасса до конца сезона
Михаил СТРИЖЕВ
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Текущий сезон игрок начал в "Олимп-Долгопрудный-2". Фото: ФК "Ростов".

Текущий сезон игрок начал в "Олимп-Долгопрудный-2". Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Никита Колотиевский перешел в аренду «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».

Соглашение с «Торпедо» рассчитано до конца сезона 2021/22.

— Мы желаем успехов Никите на футбольном поле, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 20-летний Никита Колотиевский присоединился к «Ростову» с 2020 года. Текущий сезон полузащитник начал в клубе «Олимп-Долгопрудный-2». Он провел за команду 12 матчей.