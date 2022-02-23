В Ростове на нескольких улицах ограничат движение до конца весны

Ограничения начнут действовать в марте и в апреле.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта до конца весны. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации движения.
Рассказываем, где и когда введут ограничения проезда.
5 МАРТА — 25 МАЯ
- Улица Урожайная на участке от улицы Чкалова, 118 до улицы Руставели;
- Улица Ивановского на участке от улицы Фрунзе до улицы Подтелкова;
- Улица Подтелкова от улицы Сеченова до улицы Ушакова.
Причина: работы по прокладке подземных коммуникаций.
1 АПРЕЛЯ — 15 ИЮЛЯ
- Улица Коммунаров на участке от переулка Кривошлыковского до переулка Шахтинского;
- Проспект Шолохова на участке от проспекта Театрального до проспекта Шолохова, 183;
- Улица Сурикова на участке от улицы Вересаева до улицы Щаденко;
- Улица Вересаева на участке улицы Щедрина до улицы Сурикова
- Улица 50-летия Ростсельмаша на следующих участках: от улицы Страны Советов до площади СИТО, от площади СИТО до улицы Вятской.
Причина: ремонт покрытия проезжей части автодорог.