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Общество23 февраля 2022 16:01

В Ростове на нескольких улицах ограничат движение до конца весны

Рассказываем, какие участки дороги лучше объехать
Михаил СТРИЖЕВ
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Ограничения начнут действовать в марте и в апреле.

Ограничения начнут действовать в марте и в апреле.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта до конца весны. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации движения.

Рассказываем, где и когда введут ограничения проезда.

5 МАРТА — 25 МАЯ

- Улица Урожайная на участке от улицы Чкалова, 118 до улицы Руставели;

- Улица Ивановского на участке от улицы Фрунзе до улицы Подтелкова;

- Улица Подтелкова от улицы Сеченова до улицы Ушакова.

Причина: работы по прокладке подземных коммуникаций.

1 АПРЕЛЯ — 15 ИЮЛЯ

- Улица Коммунаров на участке от переулка Кривошлыковского до переулка Шахтинского;

- Проспект Шолохова на участке от проспекта Театрального до проспекта Шолохова, 183;

- Улица Сурикова на участке от улицы Вересаева до улицы Щаденко;

- Улица Вересаева на участке улицы Щедрина до улицы Сурикова

- Улица 50-летия Ростсельмаша на следующих участках: от улицы Страны Советов до площади СИТО, от площади СИТО до улицы Вятской.

Причина: ремонт покрытия проезжей части автодорог.