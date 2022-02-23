Умер известный ростовский музыкант-экспериментатор Папа Срапа

Эдуард Срапионов играл на инструментах собственного производства. Фото: vk.com/papasrapa.

Умер ростовский музыкант Эдуард Срапионов, который занимался творчеством под псевдонимом Папа Срапа. Об этом в соцсетях сообщила его сестра.

— У нас горе. Умер мой брат Эдик, Папа Срапа. Сердце. Новопреставленный Александр, — сообщила женщина.

Эдуард Срапионов — российский музыкант и конструктор музыкальных инструментов. Играл в джазовых и рок-группах, например, в известной ростовской группе «Зазеркалье». Он выступал с безладовой бас-гитаре и синтезаторе собственного производства. Участвовал в фестивалях экспериментальной и электронной музыки.