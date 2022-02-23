В Ростове в историческом доме на Семашко планируют сделать музей Геворка Вартаняна

Музей хочет открыть предприниматель за свои средства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в исторических домах № 30, 31 и 32 на Семашко планируют сделать музей. Об этом сообщили в организации «Мой фасад».

По словам общественников, комитет по охране организовал встречу с бизнесменом Арутюном Сурмаляном. Он рассказал, что хочет за собственные средства сделать музей советского разведчика Геворка Вартаняна. Сурмалян пояснил, что много лет дружил с Вартаняном и его супругой.

Музей планируется открыть в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня рождения разведчика.

Арутюн Сурмалян пояснил, что в доме на Семашко, 32 было проведено подробное обследование. Выяснилось, что сохранить его проблематично, но можно рассмотреть дом № 30.

— Давайте обследуем дом. Может, и правда, не стоит ставить усадьбу с садом, а можно разместить экспозицию в нем? Я не хочу, чтобы за мои деньги меня же проклинали жители города, — приводит «Мой фасад» слова предпринимателя.