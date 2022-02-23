В Ростовской области спрогнозировали резкое похолодание и гололедицу

Столбик термометра может снизиться до -3 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики спрогнозировали в Ростовской области резкое похолодание и гололедицу. Какой будет погода в ближайшие дни, 24 и 25 февраля, сообщили в ростовском гидрометцентре.

24 февраля в большинстве районов пройдут дожди, по северу — с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха — +2 — +7 градусов, по югу и востоку — до +14.

25 февраля ночью столбик термометра снизится до 0 — +5 градусов, по северу — до -3 градусов. Днем местами сохранятся небольшой дождь, а также мокрый снег. Ночью и утром по северу гололед. Ветер усилится до 15 — 17 метров в секунду. Днем на термометре будет +4 — +9 градусов, по югу — до +13.