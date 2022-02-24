Ростов больше всех «качает», но скорость интернета выше в станицах

Фото: МегаФон

В 2021 году МегаФон запустил и модернизировал свыше 500 базовых станций. Это рекордное для оператора количество объектов 4G-связи. Сейчас скоростной интернет доступен уже более миллиону человек. Абоненты также ответили оператору новыми рекордами.

В регионе самым «качающим» городом по традиции стал Ростов-на-Дону. Но самые высокие показатели скорости МегаФон неожиданно показали станицы Кулешовка и Кагальницкая. Независимая международная компания Ookla провела исследование, которое показало, что именно эти населенные пункты Ростовской области демонстрируют максимальные показатели средних скоростей, которые достигают 63,3 и 60,7 Мб/с соответственно.

Станица Вешенская стала самой «качающей» среди малых населенных пунктов. Объем прокачанного трафика здесь увеличился в 2,3 раза. В прошлом году в Вешенской провели модернизацию сети МегаФон, были установлены новые объекты связи. Такие меры позволили абонентам скачивать тяжелый контент. Каждый житель станицы сейчас расходует 9,1 Гб в месяц. Это почти в 2,5 раза больше, чем жители других населенных пунктов области.

- Потребление ростовчанами интернет-трафика постоянно растет. Поэтому мы не отстаем в развитии сети. В 2021 году были модернизированы 4G-сети в более 155 селах, хуторах и станицах. Это на 36% больше, чем в 2020 году, — прокомментировал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

Высокоскоростной интернет четвертого поколения стал доступным для многих сел, хуторов и станиц. Среди них Александровка, Веселый, Елкин, Зимовники, Средний Маныч, Казанская, Ленино, Высочино, Малиновка, Большая Орловка и другие.