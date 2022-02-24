В РЖД решили цеплять дополнительные вагоны к поездам после роста спроса на билеты

Цены на билеты будут зафиксированы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Российские железные дороги» запустят дополнительные поезда и будут цеплять вагоны к действующим. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсетях.

Ранее ростовчане начали сообщать о росте спроса на билеты до Москвы. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», билеты на 24 февраля закончились. На 25 февраля остались места на четыре поезда, 26 февраля — на три.

В РЖД пояснили, что сейчас ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. В существующие включат дополнительные вагоны. Компания будет контролировать цены на билеты.

— Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно, — прокомментировали в РЖД.

Ранее была приостановлена работа ростовского аэропорта Платов. Три самолета до Ростова отправили на соседние аэродромы, автовокзал продолжает работать в прежнем режиме.