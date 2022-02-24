"Союз машиностроителей России" оказывает помощь беженцам Донбасса

Лидия Новосельцева активно включилась в работу по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Фото: Личный архив героя публикации

Продолжается эвакуация жителей Донбасса. На утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6 870 человек, в том числе 3 533 ребенка. Для беженцев помощь собирают жители регионов России, благотворительные фонды и предприятия.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, руководитель аппарата Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева активно включилась в работу по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Сегодня она побывала в одном из Ростовских пунктов размещения вынужденных переселенцев, в котором на сегодня пребывают более 100 человек, в числе которых 49 маленьких детей.

Люди получили продукты питания, предметы первой необходимости, гигиенические принадлежности, а самые маленькие – раскраски, карандаши, фломастеры, игрушки.

Сегодня Лидия Новосельцева побывала в одном из Ростовских пунктов размещения вынужденных переселенцев. Фото: Личный архив героя публикации

— «Союз машиностроителей России» активно участвует в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Сегодня наше региональное отделение организовало доставку всего необходимого тем, кто остро в этом нуждается. Сейчас им, как никогда, нужна наша помощь. И эта помощь будет оказана, — прокомментировала Лидия Новосельцева.