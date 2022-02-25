В Ростовской области заработала горячая линия по работе пунктов пропуска таможни

Операторы консультируют физических и юридических лиц. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам деятельности пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

Операторы будут консультировать как физических лиц, так и участников внешней экономической деятельности. Можно обращаться по вопросам работы автомобильных и железнодорожных пунктов.

Номер горячей линии — 8 (863) 287 02 25. Звонки начали принимать с 24 февраля, круглосуточно и без выходных.