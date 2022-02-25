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Общество25 февраля 2022 9:39

В Ростовской области заработала горячая линия по работе пунктов пропуска таможни

Операторы будут консультировать круглосуточно и без выходных
Михаил СТРИЖЕВ
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Операторы консультируют физических и юридических лиц.

Операторы консультируют физических и юридических лиц.

Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам деятельности пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

Операторы будут консультировать как физических лиц, так и участников внешней экономической деятельности. Можно обращаться по вопросам работы автомобильных и железнодорожных пунктов.

Номер горячей линии — 8 (863) 287 02 25. Звонки начали принимать с 24 февраля, круглосуточно и без выходных.