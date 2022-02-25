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Общество25 февраля 2022 10:53

В Миллеровском районе перевели на дистант школы и детские сады

В удаленном режиме будут работать и местные колледжи
Михаил СТРИЖЕВ
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Занятия будут проходить в дистанционном режиме до особого распоряжения.

Занятия будут проходить в дистанционном режиме до особого распоряжения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Миллеровском районе перевели на дистанционный режим школы и детские сады. Об этом сообщили в местной администрации.

В удаленном режиме работают Волошинская, Титовская, Нагольненская, Полненская, Ленинская средние школы, Терновская школа № 2 и лицей № 7. Не будут работать Волошинский и Титовский детские сады, а также городской сад № 8.

На дистант переведены Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления, Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум.

— Занятия будут проходить в дистанционном формате до особого распоряжения, — говорится в сообщении.