В Миллеровском районе перевели на дистант школы и детские сады

Занятия будут проходить в дистанционном режиме до особого распоряжения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Миллеровском районе перевели на дистанционный режим школы и детские сады. Об этом сообщили в местной администрации.

В удаленном режиме работают Волошинская, Титовская, Нагольненская, Полненская, Ленинская средние школы, Терновская школа № 2 и лицей № 7. Не будут работать Волошинский и Титовский детские сады, а также городской сад № 8.

На дистант переведены Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления, Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум.

— Занятия будут проходить в дистанционном формате до особого распоряжения, — говорится в сообщении.