На Ростовскую АЭС пригласили работать двенадцать выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ. Фото: Ростовская АЭС

Двенадцать выпускников Волгодонского инженерно-технический института Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ) вместе с дипломами о высшем образовании получили и сертификаты о трудоустройстве на Ростовскую АЭС. Молодые специалисты будут работать в основных цехах атомной станции — реакторном и турбинном цехах, химическом цехе.

- ВИТИ НИЯУ МИФИ кузница кадров для атомной отрасли. За время существования ВУЗа многие его выпускники пришли работать на Ростовскую АЭС. Отрадно, что с дипломом молодые специалисты получают и место работы. А значит и уверенность в завтрашнем дне. Но обучение для этих ребят на этом не заканчивается. В трудовых коллективах им придется постоянно совершенствовать свои навыки, в том числе и навыки безопасной эксплуатации АЭС, - прокомментировал событие заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

С началом трудового пути выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ поздравили руководство администрации города Волгодонска, депутаты городской думы и духовенство.

Первый набор абитуриентов ВИТИ НИЯУ МИФИ произвел в 2010 году. За время сотрудничества ВУЗа и Ростовской АЭС на атомную станцию было трудоустроено более 450 выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ.