«Союз машиностроителей России» помог самой большой семье беженцев из Донбасса

Лидия Новосельцева побывала в гостях у многодетной семьи из Донбасса. Фото: Оксана Круглова

На Дону продолжается работа по приему и размещению беженцев из Донбасса. Материальную и гуманитарную помощь собирает ряд регионов, благотворительных фондов и предприятий. Активно включилось в эту работу и Ростовское региональное отделение ООО «Союза машиностроителей России».

Сегодня заместитель Председателя РРО ООО «Союз машиностроителей России» депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева посетила самую большую семью беженцев, разместившуюся в Новочеркасске.

Семья воспитывает 24 приемных ребёнка в возрасте от 4 до 14 лет. Сначала детей поселили в санатории под Таганрогом. Но через несколько дней они перебрались в казачью столицу.

При поддержке первого заместителя Председателя «Союза Машиностроителей» Владимира Гутенева для вынужденных переселенцев был подготовлен груз гуманитарной помощи, который Лидия Новосельцева вручила беженцам.

Вынужденные переселенцы воспитывают 24 приемных ребенка. Фото: Оксана Круглова

- Сегодня на непростую ситуацию в Ростовской области откликаются со всех концов страны. И мы тем более не имеем права оставаться в стороне и быть равнодушными. Региональное отделение будет регулярно оказывать всю необходимую помощь, – прокомментировала заместитель Председателя РРО ООО «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева.