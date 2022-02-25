С начала года Гарантийный фонд Ростовской области предоставил более 30 поручительств малому бизнесу. Фото: предоставлено ООО ТД «Грин Лайн»

С начала текущего года Гарантийный фонд Ростовской области предоставил более 30 поручительств субъектам малого предпринимательства, из которых шесть поручительств на сумму 15,73 миллионов рублей были предоставлены предприятиям из пострадавших в период пандемии отраслей для привлечения финансирования в объеме 28,86 миллионов рублей.

Отметим, что одним из получателей поддержки стало малое предприятие ООО ТД «Грин Лайн». Оно обеспечивает перевозку инертных материалов: песок, щебень, строительные смеси, отсевы и керамзит. Компания предлагает спектр интегрированных услуг, которые охватывают все этапы жизненного цикла транспорта.

Фото: предоставлено ООО ТД «Грин Лайн»

- «Грин Лайн» - динамично развивающаяся компания, которая гибко подстраивается под клиента и под меняющиеся условия рынка. Согласно собственной стратегии, компания нацелена на дальнейший рост, который уже в следующем году предполагает создание более 20 дополнительных рабочих мест. Так как деятельность грузоперевозок является наиболее уязвимой в период пандемии, мы рассмотрели заявку компании в рамках продукта «Экстренный», то есть за один рабочий день по минимальному пакету документов, и предоставили поручительство по самой низкой ставке вознаграждения, - прокомментировал исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

Отметим, что реализация нацпроекта по предпринимательству дает возможность бизнесу сохранять достигнутые позиции и воплощать проекты по развитию. Это обеспечивается благодаря мерам финансовой и гарантийной поддержки.