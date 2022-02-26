ВТБ информирует клиентов за рубежом

Банк ВТБ дал подробные инструкции для своих клиентов за рубежом.

В банке отметили, что для них сейчас самое важное – это обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, которые на данный момент находятся за рубежом. Таковых насчитывается порядка 40 тысяч человек. Они находятся в странах СНГ, Европы и Азии.

Как только были объявлены санкции, все клиенты ВТБ были проинформированы об ограничениях, с которыми владельцы карт могут столкнуться при обслуживании в иностранных магазинах. Им были оперативно разосланы СМС-сообщения с подробной инструкцией действий в сложившихся условиях.

- Мы рекомендовали владельцам карт иностранных платежных систем снять наличные в банкомате любого банка или воспользоваться картами других финансовых организаций, которые не были затронуты санкциями, - отметили в пресс-службе банка ВТБ.

Сейчас все менеджеры постоянно находятся на прямой связи с клиентами, обзванивая их и проводя максимально подробную консультацию. Чтобы совершать звонки из-за рубежа было выгоднее контакт-центр ВТБ организовал выделенную линию и поддержку во всех каналах.

- Информация о возможных ограничениях доведена до наших клиентов, с которыми мы работаем в режиме 24/7, - подытожили в банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме.

Ситуация в отделениях остается стабильной, а банк готов удовлетворить потребности клиентов в полном объеме.