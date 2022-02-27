Миллионерша из Ростова вложила деньги в акции и прогорела

Дама несколько месяцев вкладывала деньги в надежде на прибыль. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В полицию Ростова обратилась женщина, которая рассказала о своих финансовых потерях. Дама уверена, что ее обвели вокруг пальца и обманом выудили крупную сумму денег.

По словам женщины, все началось со звонка, который раздался с незнакомого номера.

- Приятный мужской голос представился сотрудником одной из инвестиционных компаний и предложил выгодно вложить деньги в проведение валютных операций на биржевых площадках, - пересказала произошедшее потерпевшая.

Правда, чтобы инвестировать и покупать акции на бирже, получая за это солидную прибыль, нужен был брокерский счет с определенной суммой. Для этого ростовчанке предложили загрузить мобильное приложение и создать личный аккаунт.

За несколько месяцев на свой новый счет горожанка перевела солидные деньги. А вот когда решила забрать заработанную прибыль, то ее аккаунт оказался заблокированным, а номер партнера недоступен.

- Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей, - добавили в донском главке. - Возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Злоумышленника ищут.