Как и куда пара из Зверево прятала наркотики, выяснили полицейские

Они даже успели распространить аналогичные свертки на территории города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на карандаш полицейских попалась парочка из города Зверево. 25-летнюю женщину и ее 32-летнего спутника застали за фотографированием, но не друг друга. Полицейские заподозрили их в сбыте наркотиков. А на мобильный они снимали места своих тайников-закладок.

- При досмотре стражи порядка изъяли у подозреваемых свертки с порошкообразным веществом белого и коричневого цветов, - рассказали в донском главке. - Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическими веществами массой более 40 граммов.

Парочка призналась, что расфасовывала наркотики и сбывала с помощью тайников-закладок. Они даже успели распространить аналогичные свертки на территории города, но не успели передать координаты покупателям. Сотрудники полиции нашли и изъяли все тайники.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Пока идет расследование, пара будет находиться по стражей. Им грозит несколько лет тюрьмы.