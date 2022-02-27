Когда весна: В Ростове март начнется с дождей и снега

Снег и заморозки обещают в Ростове в первую неделю марта 2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростов весна придет не так сразу, как хотелось бы. Если верить прогнозам синоптиков, в первую неделю марта в донской столице сначала будут дожди, а завершится неделя снегом. Об этом сообщает сайт rostovmeteo.

Так, если еще в понедельник, 28 февраля, днем ожидается до плюс шести градусов. 1 марта станет самым теплым днем предстоящей недели — до девяти градусов со знаком плюс.

Уже со среды, 2 марта, возможен дождь и до плюс шести градусов. А дальше — только холоднее. Уже в воскресенье, 6 марта, днем ожидается от нуля до минус двух градусов. Снег обещают с пятницы и до конца недели.

При этом до температурных рекордов этой весне далеко. Так самым холодными за всю историю метеонаблюдений эти дни были в 1924 году. Тогда на дворе было минус 19 градусов, а вот самый теплый — в 1990-м, метеорологи зафиксировали плюс 17,5 градуса.