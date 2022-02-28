Билеты в автобусах и трамваях Ростова временно подешевеют на 6 рублей

Проезд снизят в автобусах, троллейбусах и трамваях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта по 30 июня в Ростове-на-Дону владельцы карты «Мир» будут платить за проезд на 6 рублей меньше установленной суммы. Информацию об этом опубликовали на сайте платежной системы.

- Скидка на проезд будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для бесконтактных банковских карт. При оплате смартфоном по карте «Мир» стоимость проезда в автобусе составит 24 рубля, в трамваях и троллейбусах - 17 рублей, - говорится в сообщении.

Уточняется, что карту «Мир» нужно добавить в мобильные платежные сервисы: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

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