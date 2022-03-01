177 тысяч домохозяйств на Юге за год охватил оптикой «Ростелеком»

«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы охватил 177 тысяч домохозяйств в регионах ЮФО и СКФО. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В минувшем году «Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы охватил 177 тысяч домохозяйств в регионах ЮФО и СКФО.

И теперь возможность подключиться к интернету от национального провайдера имеют 54% жителей Юга.

- Мы постоянно стремимся повышать качество нашего сервиса и услуг, а с приходом пандемии это стало для нас основной миссией. Только в прошлом году наши технические специалисты смогли перевести 20% абонентов из числа подключенных по медному кабелю на оптику. В трех регионах — Краснодарском, Ставропольском крае и Астраханской области — мы стали предоставлять скорость от 500 Мбит/с, и клиенты уже оценили новый уровень сервиса, — прокомментировала директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.

Сейчас в 90% многоквартирных домов южных регионов есть возможность подключения интернета от «Ростелекома».

- Еще до пандемии понимая, что достаточно большое количество малых населенных пунктов и значительная доля частного сектора в малых и крупных населенных пунктах остаются без качественного интернет-доступа, мы определили для себя этот вектор развития приоритетным. Благодаря строительству оптической инфраструктуры в сельской местности мы создаем основу для предоставления возможности нашим гражданам дистанционно решать самые различные насущные задачи, учиться, работать и проводить досуг в онлайн-формате. Таким образом, мы обеспечиваем выравнивание цифровых возможностей в городе и селе, — сказал вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Сегодня сельским жителям «Ростелеком» предлагает такие же экосистемные цифровые решения, как и абонентам в крупных мегаполисах. «Видеонаблюдение» обеспечивает безопасность дома или прилегающей территории, пока хозяин находится на работе или в отпуске. «Умный дом» помогает управлять цифровыми устройствами по любому заданному сценарию, защищает от протечек воды или проникновения злоумышленников. Мультимедийная платформа Wink разнообразит досуг с помощью сотни ТВ-каналов, более 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниг «ЛитРес» и образовательных лекций для школьников «Ростелеком Лицей».