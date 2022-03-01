Как получить сертификат, если есть антитела к COVID-19, выявленные в лаборатории «Симплекс»

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Сертификат с QR-кодом можно сформировать один раз на основании положительного выявления антител к SARS-CoV-2.(S - белку, включая RBD).IgG. количественный, ИФА методом. Возможность сформировать сертификат на основании антител к COVID-19 предусмотрена приказом Минздрава от 04.02.2022 № 58-н — он действует с 21 февраля 2022 г.

Как получить сертификат?

1) Сдайте тест на антитела SARS-CoV-2.(S - белку, включая RBD).IgG. количественный, ИФА методом в виде единиц измерения BAU/мл. в медицинской лаборатории. Перед анализом уточните, что лаборатория передаёт результаты на Госуслуги.

2) Убедитесь, что у вас подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Статус учётной записи можно проверить в профиле. Также проверьте, что в разделе «Документы» указаны актуальные паспортные данные и СНИЛС

3) Дождитесь, пока результаты теста появятся на Госуслугах, и нажмите кнопку «Сформировать сертификат». Обычно результаты теста приходят за 3 календарных дня.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Какие ограничения существуют?

- Сформировать сертификат на основании теста на антитела можно только раз — независимо от количества сданных тестов.

- Если ранее вы получали QR-код после прививки или выздоровления, сформировать сертификат по результатам антител нельзя. Неважно, есть у вас сейчас действующий сертификат или нет. Приказ Минздрава от 04.02.2022 № 58-н предусматривает такую возможность только для людей, у которых ещё не было сертификата COVID-19. Например, они сделали прививку за рубежом. Если раньше получали сертификат, для продления QR-кода сделайте прививку или сдайте ПЦР-тест.

- Если сформировали сертификат на основании антител, но после этого на Госуслуги поступили сведения о вакцинации или перенесённом заболевании, которые по времени предшествовали сдаче теста на антитела, сертификат, выданный на основании антител, аннулируется.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Центр медицинских осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ «Городская поликлиника 10» г. Ростов-на-Дону продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Эти услуги оказываются на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра в Ростове-на-Дону: на улице Варфоломеева, 243а. Выдача результата тестирования через 2 часа.

Сдать ПЦР-тест можно также в аэропорту Платов. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону: 8 (863) 333–22–82.

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