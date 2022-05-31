Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2022 6:32

1 июня в Ростове запретят розничную продажу алкоголя

Нарушителям, которые будут торговать вне разрешенных мест, грозят штрафы
Ангелина СКИБА
Ограничения не распространяются на магазины беспошлинной торговли

Ограничения не распространяются на магазины беспошлинной торговли

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июня, в День защиты детей, в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения при этом не коснутся точек общепита, сообщил начальник городского управления бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Ограничения не распространяются на реализацию пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в местах общественного питания, а также в магазинах беспошлинной торговли, - сообщил Константин Тихонов.

Нарушителям, которые будут торговать вне разрешенных мест, грозят штрафы: гражданам - от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 3 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам - 30 до 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году больше 200 человек отравились алкоголем в Ростовской области

Жертвами некачественной продукции стали 8 человек (подробности)