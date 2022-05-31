1 июня в Ростове запретят розничную продажу алкоголя

Ограничения не распространяются на магазины беспошлинной торговли Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июня, в День защиты детей, в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения при этом не коснутся точек общепита, сообщил начальник городского управления бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Ограничения не распространяются на реализацию пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в местах общественного питания, а также в магазинах беспошлинной торговли, - сообщил Константин Тихонов.

Нарушителям, которые будут торговать вне разрешенных мест, грозят штрафы: гражданам - от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 3 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам - 30 до 40 тысяч рублей.

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