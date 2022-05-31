Доход в 11 млн рублей задекларировал заместитель губернатора Ростовской области

Годовой отчет о доходах можно найти на сайте донского правительства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области заместитель губернатора Игорь Сорокин раскрыл доходы за 2021 год, а также отчитался о своем имуществе. Всю эту информацию чиновник указал в специальном отчете, который можно найти на сайте донского правительства.

Так, по итогам прошедших 12 месяцев замгубернатора получил 11 млн рублей. Среди источников получения средств указаны потребительский кредит, доход от продажи легкового автомобиля и накопления за предыдущие годы.

В собственности у чиновника есть квартира и доля в нежилом здании на подземно-наземной автостоянке. Кроме того, Игорь Сорокин владеет иномаркой BMW X5.

Добавим, ранее о доходе в 7,7 млн рублей отчителся глава региона Василий Голубев.

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