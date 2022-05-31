В Ростовской области из колонии-поселения сбежал осужденный

Осужденные могут выезжать из колонии только после разрешения администрации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области разыскивают осужденного, который сбежал из колонии-поселения. Эту информацию 31 мая подтвердили в пресс-службе управления ГУФСИН России по региону.

- 28 мая выявили факт незаконного отсутствия мужчины, который находился на медицинском обследовании в Центральной районной больнице поселка Веселый. Сейчас местонахождение беглеца устанавливают сотрудники Службы исполнения наказаний и полицейские, - сообщили в ведомстве.

Известно, что 36-летний задержанный отбывал срок по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Добавим, в колониях-поселениях осужденные обычно свободно передвигаются и находятся без охраны. Однако для выезда за пределы территории требуется разрешение администрации - в таких случаях можно посещать места в пределах муниципалитета, где находится колония-поселение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове поймали горе-угонщика, который позаимствовал чужое авто

Теперь мужчина ответит по уголовной статье (подробности)