В Полпредстве президента РФ в ЮФО обсудили, как противостоять экстремизму в молодежной среде

Как обстоят дела с молодежной политикой и борьбой с радикализацией в ЮФО доложили главы регионов. Фото: пресс-служба ЮФО.

В Ростове-на-Дону в Полпредстве президента РФ состоялось заседание Совета по профилактике радикализации детей и молодежи. О том, как обстоят дела с молодежной политикой и борьбой с радикализацией в ЮФО, доложили главы регионов.

Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО отметил, что в связи с нынешней внешнеполитической повесткой эта проблема приобретает особенно важное значение.

- В условиях, когда из-за рубежа предпринимаются активные попытки исказить исторические факты, нивелировать значение побед Российской и Советской армии, дискредитировать основные институты российского государства и общества, требуется наступательная контрпропаганда, - обратился к участникам Совета Владимир Устинов. - Нужно Совершенствование всей системы образования и воспитания молодежи.

Подводя итоги совета, Владимир Устинов призвал глав, чтобы работа по противодействию экстремизма и терроризма в молодежной среде проводилась последовательно и максимально эффективно, без ошибок и промахов.