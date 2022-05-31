В Ростовской области для беженцев запустили информационный проект «Будем жить»

Инициативой группой проекта «Будем жить» выступили беженцы. Фото: сайт аппарата полномочного представителя президента России в ЮФО

В России, и в том числе на территории Ростовской области, запустили проект для беженцев «Будем жить». Информационную поддержку организовали через специальный сайт, телеграм-канал, VK и чат-бот.

С помощью нового сервиса вынужденные переселенцы смогут узнавать о мерах поддержки, получать ответы на самые актуальные вопросы, искать своих земляков, а также делиться последними новостями о восстановительных работах на территории Донбасса.

Сейчас этому проекту оказывают активное содействие в аппарате полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе.

- На данный момент беженцы - один из самых малоинформированных слоев населения. Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки людям, вынужденно покинувшим свой дом, - подчеркнул заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба.

Добавим, инициативой группой «Будем жить» выступили сами беженцы. Люди пояснили, что сами оказались в трудной ситуации и знают, насколько необходима сейчас информационная поддержка. Важность проекта заключается в координации людей не только на приграничных территориях с ДНР и ЛНР, но и по всей стране.

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