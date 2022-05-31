Африканскую чуму свиней обнаружили у диких кабанов в Ростовской области

АЧС зарегистрировали в Багаевском районе
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Багаевском районе Ростовской области у диких кабанов обнаружили африканскую чуму свиней. После этого наказали председателя местного «Общества охотников и рыболовов», сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как пояснили в ведомстве, на территории организации нарушали ветеринарные правила, в том числе нелегально хранили специальные корма для животных, а также не соблюдали нормы по утилизации погибшей добычи. Все это могло спровоцировать развитие АЧС у парнокопытных.
Специалисты тщательно задокументировали все факты и передали в природоохранную прокуратуру. В контролирующем ведомстве ждать не стали и завели административное дело статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя». В итоге ответственный за нарушения заплатил штраф.
UPD: По данным регионального управления ветеринарии, описанная ситуация произошла еще в марте. К этому моменту карантин по АЧС в Багаевском районе уже сняли.
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