В Ростове на Ленина под машину попал 11-летний мальчик

Несчастный случай произошел в дворовом проезде
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове 11-летний мальчик пострадал под колесами автомобиля Lada Granta. Об этом днем 16 июня сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера на улице Ленина. В дворовом проезде школьник внезапно начал перебегать дорогу слева направо, и водитель не успел вовремя остановить транспорт.
Добавим, все описанное - только предварительная версия автоинспекторов. Подробности должны установить уже сотрудники полиции.
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