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Происшествия16 июня 2022 10:02

В Ростове на Ленина под машину попал 11-летний мальчик

Сейчас детали произошедшего выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел в дворовом проезде

Несчастный случай произошел в дворовом проезде

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове 11-летний мальчик пострадал под колесами автомобиля Lada Granta. Об этом днем 16 июня сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера на улице Ленина. В дворовом проезде школьник внезапно начал перебегать дорогу слева направо, и водитель не успел вовремя остановить транспорт.

Добавим, все описанное - только предварительная версия автоинспекторов. Подробности должны установить уже сотрудники полиции.

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