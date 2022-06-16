В Ростове запчасти к кондиционерам в автобусах могут закончиться к осени

Почти все кондиционеры в ростовских автобусах иностранного производства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове запасов запчастей для кондиционеров, установленных в ростовских кондиционеров должно хватить до осени, сообщил в эфире телеканала «Дон-ТР» председатель совета директоров АТП № 5 Магомед Дарсигов.

- Будем смотреть. Заводы-изготовители, которые предоставили, будут думать, как эти запчасти найти. Потому что почти все кондиционеры иностранного производства — итальянского, немецкого. Будут делать какие-то наработки, — уточнил транспортник.

Сейчас диагностика и замена запчастей возможна, поскольку автотранспортные предприятия покупали их с запасом. До осени 2022 года комплектующих должно хватить. Но что будет с кондиционерами в общественном транспорте дальше — сказать сложно.

По статистике, сейчас в донской столице 90 % подвижного состава оборудованы кондиционерами. В следующем году планируется довести это число до 100 %. Сейчас в случае, если в автобусе со знаком «снежинка» внутри нет прохлады, а после просьбы включить систему охлаждения водитель отвечает «не работает», то пассажиры вправе подать жалобу. По мнению юриста Карена Мкртчяна, если кондиционер предусмотрен по нормативам, то любой гражданин может пожаловаться на данного водителя с обязательным указанием госномера и номером маршрута».

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