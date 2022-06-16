В Ростовской области еще 6 человек заразились от клещей лихорадкой Ку

Всего после укусов клещей в больницы обратились 2340 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области уже 22 человека заразились от клещей различными инфекциями, в том числе с начала июня зафиксировали еще 6 новых случаев лихорадки Ку. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Всего лихорадку Ку с начала сезона паразиты передали 9 жителям Дона: заболевших обнаружили в Сальске, Сальском и Ремонтненском районах. У пациентов с таким недугом обычно развиваются интоксикация и пневмония, происходит поражение центральной нервной системы и воспаление внутренней оболочки сердца.
Еще в 9 случаях люди подхватили от клещей Крымскую геморрагическую лихорадку и в 4 случаях - икосдовый боррелиоз или по-другому болезнь Лайма.
Всего с начала сезона после укусов клещей в больницы региона обратились уже 2340 человек, из которых 928 - дети до 14 лет.
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