Таганрог вошел в список городов с наибольшим микробным загрязнением водоемов

Возбудителей инфекционных заболеваний и вирусов в водоемах донского региона обнаружено не было. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Ростовской области включил Таганрог в число городов и районов, в которых отмечается наибольшее микробное загрязнение воды в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

135 проб воды из водоемов Ростовской области было отобрано и исследовано специалистами на микробиологические показатели, 85 проб — на паразитологические и 12 — на вирусологические. Результаты исследования показали, что из общего числа проб нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали 34,8 %. Однако возбудителей инфекционных заболеваний и вирусов в водоемах донского региона обнаружено не было.

Помимо Таганрога в число территорий с наибольшим микробным загрязнением воды в зонах рекреаций попали города Ростов-на-Дону и Азов, а также Неклиновский и Азовский районы. В связи с чем региональный Роспотребнадзор не рекомендует купание в водоемах этих территорий. А в случае выявления в них патогенной микрофлоры планирует ограничить использование этих водных объектов.

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