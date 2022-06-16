Василий Голубев: после завершения обхода Ростова путь к морю сократится на час

Также в донском регионе уже обновили 100 км трассы М-4 «Дон» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обходы Ростова-на-Дону и Краснодара после завершения строительства на час сократят путь к Черному морю. Такое заявление на экономическом форуме с Санкт-Петербурге сделал губернатор Василий Голубев.

- По проведенным подсчетам, как только завершат обход Ростова (ред. объект еще называют обходом Аксая) и обход Краснодара, автомобилисты сократят не менее одного часа дороги до южных морей, - сказал Василий Голубев.

Новую дорогу в Ростовской области планируют открыть уже в 2023 году. Добавим, параллельно с этими работами в донском регионе сейчас приводят в порядок трассу М-4 «Дон». По словам главы региона, за два месяца отремонтировали уже более 100 км магистрали.

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