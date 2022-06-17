Власти Ростова ввели режим ЧС после обрушения в здании на Большой Садовой

Около постройки уже перерыли тротуары Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону территорию в границах здания на Большой Садовой, 7 объявили зоной ЧС. Это сделали после обрушения, сообщили в городской администрации.

- Около постройки для безопасности уже перекрыли пешеходные тротуары. Сейчас определяют перечень неотложных аварийно-восстановительных работ, - рассказали власти.

Речь идет о доходном доме Скордиа, который является объектом культурного наследия. В постройке 13 июня рухнула несущая стена. Во время этого происшествия никто не погиб и не пострадал.

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