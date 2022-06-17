Эксперты: в 2022 году в Ростовской области ожидается маловодье

Маловодье может продлиться еще несколько лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маловодье в Ростовской области может продлиться еще несколько лет, в том числе эта ситуация сохранится и в 2022 году. Такое мнение озвучили эксперты на заседании совета Донского бассейнового округа.

Основной причиной недостаточного заполнения водоемов, по мнению специалистов, в том числе стали резкие изменения температур. Влияние оказали также нетипичные зимы.

Например, из-за этих факторов уровень Цимлянского водохранилища в 2022 году составил всего чуть более 6 кубокилометров. Тогда как нормальное значение должно достигать 11 кубокилометров.

Напомним, ранее о климатических проблемах будущего жителей Дона также предупредили власти. В регионе готовятся к засухам, постепенному опустыниванию, уменьшению водности рек, а также к 40-градусной жаре летом и сильным заморозкам зимой.

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