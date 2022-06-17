С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы за электроэнергию

В пределах соцнормы горожане будут платить 4,42 рубля, селяне - 3 рубля Фото: Мария СОЛЕЕВА

С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию, предупреждает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Так, стоимость одного кВт/ч с учетом НДС в пределах социальной нормы составит 4,42 руб/кВт/ч, сверх социальной нормы - 6,18 руб/кВт/ч.

Собственники квартир с электроплитами или сельские жители будут платить в пределах социальной нормы 3,09 руб/кВт/ч, сверх социальной нормы - 4,33 руб/кВт/ч.

- До этого плату за электричество меняли год назад, 1 июня 2021 года. Для расчета июньского потребления по действующим тарифам показания приборов учета нужно передать до 25 июня 2022 года, - добавили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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